Спортивные проводы зимы устроили в лесопарке Ленинского округа

В лесопарке «Апаринки» в Ленинском городском округе провели лыжную гонку, посвященную окончанию зимы, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В ней приняли участие 55 ребят дошкольного и младшего школьного возраста.

«В этом году самой юной гонщицей стала Аврора, которой недавно исполнилось 4 года, она достойно прошла дистанцию. Самым же старшим участникам было по 8 лет. Среди них — и воспитанники лыжной секции спортшколы „Олимп“, и просто любители», — приводятся в сообщении слова заместителя начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Андрея Забавина.

Все ребята прошли 300-метровую дистанцию по лыжной трассе парка «Апаринки». Поддержать своих маленьких спортсменов жители Ленинского округа приходили в парк целыми семьями. Для юных любителей лыжных гонок и их родителей был организован чайный стол с блинами и баранками, а на финише каждому спортсмену волонтеры вручили сладкий подарок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.