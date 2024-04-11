Спортивные гимнастки из Подольска успешно выступили на первенстве России

В Уфе с 1 по 8 апреля проходило первенство России по спортивной гимнастике среди юниоров и юниорок. Подмосковье представляли четыре спортсменки. Две гимнастки из Подольска выступали по программе кандидатов в мастера спорта, передает пресс-служба Минспорта Московской области.

В первый день нужно было завоевать право бороться в многоборье — войти в группу сильнейших из 24 человек. 12-летние Варвара Алексова и Анастасия Митюшкина справились с этой задачей.

«По итогам первого дня был отбор в 24 сильнейших и в восьмерку финалистов на каждом снаряде. Настя Митюшкина отобралась на два снаряда — на опорный прыжок и вольное упражнение. И в опорном прыжке, в своей возрастной категории, она стала чемпионкой России», — рассказала тренер спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Елена Шмелева.

Во второй день шло личное многоборье. Оно включало опорный прыжок, брусья, бревно и вольное упражнение. Анастасия Митюшкина заняла 5 место, а Варвара Алексова — 18.

Анастасия Митюшкина не должна была ехать на первенство России, поскольку не прошла отбор на соревнованиях Центрального федерального округа. Там девушка переволновалась и допустила ошибку на бревне.

Сейчас гимнастки готовятся к выступлениям на всероссийском турнире олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. Он пройдет на следующей неделе в Ватутинках.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, в Московской области 417 школьных стадионов открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.



«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.