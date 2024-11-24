Спортивной школе по адаптивным видам спорта «Спартанец» исполнилось 25 лет

25 лет исполнилось спортивной школе по адаптивным видам спорта «Спартанец». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

В честь этого события в УСК «Подмосковье» состоялось торжественное мероприятие, а также была организована открытая Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На нашей центральной арене собрались спортсмены, заслуженные мастера спорта, тренеры-преподаватели, инструкторы, родители, сотрудники из спортивных организаций Московской области, волонтеры и все те, чья душа и сердце преданы спорту. Отдельно стоит отметить руководителя центра «Спартанец» Ирину Шихкеримову, которая на протяжении многих лет развивает адаптивный спорт в нашем округе и воспитывает здоровое и счастливое поколение спортсменов.

В рамках праздничного мероприятия «Спартанец» организовал в манеже спортивные площадки, где спортсмены — паралимпийцы и тренеры, — рассказали о своих дисциплинах и продемонстрировали спортивные тонкости на практике. Гостям праздника было представлено сразу несколько спортивных локаций: волейбол сидя, голбол, настольный теннис, теннис на колясках, легкая атлетика, стрельба из лука, фехтование на колясках и бочча.

Также в настоящее время центр «Спартанец» активно развивает плавание, лыжные гонки, шахматы и футбол лиц с заболеванием ЦП. Спортивную подготовку в школе проходят как мастера спорта, так и еще совсем юные спортсмены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.