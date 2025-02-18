Спортивно-оздоровительному клубу в Богородском округе передан инвентарь

Это место, где люди с ограниченными возможностями здоровья не только занимаются физической активностью, но и проходят важный этап реабилитации и адаптации. Руководство учреждения и тренерский состав проделывают огромную работу, помогая спортсменам укреплять здоровье и достигать новых успехов.

Вместе с начальником Окружного управления социальной защиты Владимиром Морозовым и директором дирекции спортивных сооружений Богородского округа Артемом Захаровым вручили директору спортивной школы Олимпийского резерва Олегу Медведеву и руководителю отделения адаптивного спорта спортивной школы Олимпийского резерва Александру Сикавину инвентарь для занятий — ракетки для настольного тенниса и палки для скандинавской ходьбы.

«Уверен, что этот спортивный инвентарь станет полезным дополнением к восстановительным процедурам и поможет подопечным клуба сохранять активность и уверенность в своих силах. Помимо традиционных спортивных направлений в данном комплексе уделяется особое внимание адаптивной физической культуре. Здесь ежедневно доказывают, что спорт доступен каждому, кто готов двигаться вперед. Поддержка таких инициатив — наша общая задача», — отметил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.