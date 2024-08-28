Sportbox: России будет сложно попасть в пятерку лучших на Паралимпиаде-2024

Паралимпийские игры состоятся в Париже с 28 августа по 8 сентября, эксперты считают, что российским спортсменам будет крайне сложно выбиться хотя бы в пятерку лучших в общем медальном зачете, пишет Sportbox.ru .

С большой долей вероятности на стартующей в Париже Паралимпиаде снова победит Китай. Скорее всего, в общем медальном зачете КНР займет лидирующее место, а вот как распределятся следующие три места — пока большая загадка. Однако российским паралимпийцам будет крайне сложно попасть в пятерку лучших.

Российская делегация в 2024 году будет выступать не во всех дисциплинах, поэтому шансов на победу мало, но при этом в Париже участвовать в соревнованиях будут почти все чемпионы прошлых Паралимпийских игр.

Согласно прогнозам, первое место займет КНР, следом за ними на второй строчке в общем медальном зачете может расположиться либо Великобритания, либо США. У России шансов попасть в лидеры мало, так как выступать наши паралимпийцы будут всего в пяти видах спорта.

«Вы же знаете знаменитые слова почетного президента ПКР Владимира Петровича Лукина — „мы медали не считаем, мы их завоевываем“. Поэтому ребятам мы дали такую установку — постарайтесь по максимуму показать свои результаты. И наши спортсмены настроены на это. Прогнозы? Нам будет сложно в командном зачете пробиться в первую пятерку по количеству завоеванных медалей, потому что мы выступаем только в пяти видах спорта из 22, входящих в программу Игр», — сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.