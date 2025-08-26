Спонсором волейбольного клуба «Заречье‑Одинцово» станет лифтостроительный завод Серпухова

сегодня в 14:35

Женский волейбольный клуб «Заречье‑Одинцово» подписал партнерское соглашение с Серпуховским лифтостроительным заводом, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Для нас это сотрудничество — значимый шаг. Поддержка со стороны Серпуховского лифтостроительного завода позволит укрепить материально‑техническую базу клуба, проводить больше тренировочных сборов и развивать молодежную и основную команды. Это не только инвестиция в спорт, но и весомый вклад в развитие профессионального волейбола в Подмосковье», — отметил генеральный директор команды «Заречье-Одинцово» Демьян Сидоренко.

​Это первый в истории современной России прецедент, когда предприятие лифтостроительной отрасли становится официальным спонсором спортивной команды.

​«Это наш первый партнерский союз со спортивным клубом. Таким образом, серпуховский завод открывает новую страницу в корпоративной социальной ответственности российской промышленности, демонстрируя пример успешного межотраслевого партнерства на региональном уровне», — рассказал заместитель генерального директора по развитию Серпуховского лифтостроительного завода Дмитрий Захаров.

«Заречье-Одинцово» 26 августа сыграет с командой «Уралочка-НТМК» из Свердловской области. Встреча состоится в рамках группового этапа Кубка Победы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.