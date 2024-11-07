Сплав интеллекта и силы: шахбоксер рассказал о гибридном виде спорта

Президент федерации шахбокса Санкт-Петербурга Евгений Климук заявил, что шахбокс — это сочетание шахмат и бокса, спортсмены сначала соревнуются за шахматной доской, а затем переходят на ринг, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Победу можно одержать как нокаутом, так и матом. Своим появлением спорт обязан голландскому художнику Ипе Рубингу, который позаимствовал идею из комикс-романа Энки Билаля „Холодный экватор“. На рисунке был изображен боксер, играющий в шахматы. Этот рисунок настолько впечатлил Ипе, что он решил воплотить идею комиксиста в жизнь», — рассказал Климук.

По его словам, развитие в этом спорте зависит от потенциала и интересов человека, а секрет успеха — в уникальной темповой тактике.

Шахбоксеры из Петербурга привезли из Еревана, с последнего чемпионата мира, 15 медалей разного достоинства.