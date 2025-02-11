Спасатель Подмосковья стал бронзовым призером командного чемпионата России

В воскресенье, 9 февраля, в республике Мордовия завершился четвертый этап командного чемпионата России по мотогонкам на льду. Спасатель 229-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», мастер спорта международного класса по мотоциклетному спорту Сергей Макаров принял участие в соревнованиях в составе команды Московской области и стал бронзовым призером, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника теруправления № 11 ГКУ МО «Мособлпожспас» Виталий Шестаков рассказал, что состязания состоялись на стадионе «Старт», расположенном в городе Саранск. За звание чемпионов боролись шесть команд из Московской, Пензенской и Самарской областей, Республик Башкортостан и Мордовия, а также из Приморского края.

«По итогам четырех проведенных этапов командного Чемпионата России по мотогонкам по льду удалось определить победителей. Лучшие результату показали тольяттинские «Жигули», второе место заняли «СТК Калтасы» из Башкирии, а третье место завоевала команда «Зоркий-Красногорск» из Московской области. Коллеги из региональной противопожарно-спасательной службы поздравляют Сергея Макарова с победой и желают ему новых спортивных успехов», — заключил Виталий Шестаков.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.