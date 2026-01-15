Спасатель из Подмосковья вошел в пятерку лучших на чемпионате России по мотогонкам на льду

Сергей Макаров, спасатель 229-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», занял четвертое место в первом финале личного чемпионата России по мотогонкам на льду в Кировской области, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Первый финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду прошел 10 и 11 января на стадионе «Электрон» в городе Вятские Поляны Кировской области. В соревнованиях приняли участие шестнадцать сильнейших гонщиков страны, прошедших строгий отбор, в том числе представители Уфы, Тольятти, Каменска-Уральского, Шадринска, Красногорска, Луховиц, Мелеуза и Владивостока.

Сергей Макаров, старший смены 229-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» и мастер спорта международного класса по мотоциклетному спорту, набрал 22 очка по итогам двух дней соревнований. Столько же баллов получил гонщик из Владивостока Дмитрий Колтаков.

Для определения бронзового призера был проведен дополнительный заезд, в котором Сергей Макаров не удержался на мотоцикле и упал. В результате он занял четвертое место в первом финале чемпионата. Впереди у спортсмена еще четыре этапа соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.