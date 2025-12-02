Спасатель ГКУ МО «Мособлпожспас» выиграла турнир по джиу-джитсу в Москве 30 ноября

Спасатель 227-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Александра Чивилева стала чемпионкой турнира по бразильскому джиу-джитсу «Король Партера» 30 ноября в Москве. Она одержала досрочные победы во всех четырех схватках, продемонстрировав высокую выносливость и тактическое мышление, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В воскресенье, 30 ноября, спасатель 227-й пожарно-спасательной части территориального управления № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александра Чивилева приняла участие в турнире по бразильскому джиу-джитсу «Король Партера». Соревнование и торжественное вручение медали состоялись на столичной «Арене Чкалова» в Москве.

Александра Чивилева, старший смены, отметила, что турнир собрал сильнейших участников со всего региона. Она провела четыре схватки и во всех одержала досрочные победы, показав абсолютное преимущество.

«Победа на этом турнире — важный шаг в моей спортивной карьере. Каждая схватка была серьёзным испытанием, но поддержка команды и упорная подготовка помогли добиться желаемого результата. Я рада представить наш клуб и благодарна всем, кто верил в меня. По словам тренеров, её выступление стало ярким примером выносливости, тактического мышления и спортивной выдержки», — подчеркнула Александра Чивилева.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.