«Спартаку» предложили 26-летнего игрока «Локомотива» Тикнизяна
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«Спартаку», стремящемуся усилить левый фланг обороны, была предложена кандидатура 26-летнего Наира Тикнизяна, представляющего «Локомотив», сообщает Metaratings.ru.
По имеющимся данным, основной акцент «красно-белые» делают на перспективных молодых игроках из-за рубежа. Что касается правого фланга обороны, «Спартак» отдает предпочтение российским футболистам.
Тикнизян — выпускник академии ЦСКА, в составе «Локомотива» находится с августа 2021 года. За время выступлений за клуб защитник отметился 16 забитыми мячами и 17 голевыми пасами в 122 играх. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 6 млн евро.
Ранее Тикнизян высказывал неудовлетворенность своим положением в «Локомотиве» и заявлял о желании сменить клуб в период летних трансферов.