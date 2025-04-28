Спартакиада среди трудовых коллективов завершилась в Серебряных прудах

25 апреля завершилась спартакиада среди трудовых коллективов, учреждений и организаций муниципального округа Серебряные Пруды, в которой приняло участие порядка 200 человек. Сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Состязались 8 мужских команд (ОМВД России по м. о. Серебряные Пруды, ПЧС-207© Мособлпожспас, Культура, Управление по образованию м.о Серебряные Пруды, Филиал АО «Мособлгаз» « ЮГ», Администрация муниципального округа, ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области», и ГАУ МО «КЦСОР „Серебряные пруды“) и 5 женских команды (ГАУ МО „КЦСОР „Серебряные пруды“, Администрация муниципального округа, Культура, Управление по образованию и ОМВД России по г. о. Серебряные Пруды).

Такие соревнования уже не первый год позволяют выявлять те коллективы, где по-настоящему дружат с физической культурой и спортом, и, как и всегда вызывали особый интерес у тех, кто пришел поболеть за представителей своих организаций.

Участники команд нашего муниципального округа состязались в восьми видах спорта в течение месяца. Для того, чтобы попасть в призовую тройку, нужно было метко стрелять и метать дротики, быстро плавать, умело действовать теннисной ракеткой, как можно лучше сыграть в шашки, и мини-футбол, продемонстрировать быстроту и ловкость в комбинированной эстафете.

Итоги спартакиады определялись по наименьшей сумме мест, занятых командами в отдельных видах. Победителем среди мужчин, стал дружный коллектив Управление по образованию м.о Серебряные Пруды, на втором месте у мужчин команда «Мособлгаз» «ЮГ», и третье место у команды ОМВД России по м. о. Серебряные Пруды, дальнейшие места распределились следующим образом: четвертое место — ПЧС-207© Мособлпожспас, пятое место — ГАУ МО «КЦСОР», шестое место — «Культура», седьмое место — ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области», восьмое место — Администрация муниципального округа Серебряные Пруды. Места у женщин распределились следующим образом: первое место — Управление по образованию м. о. Серебряные Пруды, второе место — ГАУ МО «КЦСОР, третье место — „Культура“, четвертое место — ОМВД России по м. о. Серебряные Пруды и пятое место — Администрация муниципального округа Серебряные Пруды.

Призеры заслуженно получили кубки, медали и дипломы от заместителя главы муниципального округа Серебряные Пруды, который лично поздравил спортсменов с их заслугами. Но главный итог спартакиады, несомненно, в том, что с каждым годом все больше людей приобщаются к здоровому образу жизни и занятию физической культурой и спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.