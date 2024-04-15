«Спартак» уволил испанца Абаскаля с поста главного тренера

«Спартак» объявил об увольнении Гилерьмо Абаскаля с поста главного тренера

Московский «Спартак» объявил об уходе Гильермо Абаскаля с должности главного тренера команды. «Красно-белые» поблагодарили испанца за проделанную работу и пожелали ему удачи в тренерской деятельности, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

В прошлом сезоне «Спартак», возглавляемый Абаскалем, завоевал третье место в чемпионате России. Сейчас «красно-белые» идут на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — следует из заявления на сайте клуба.

На матче «Спартак» — «Зенит», который пройдет 17 апреля в рамках полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России, «красно-белых» возглавит ассистент Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович.

Гильермо Абаскаль стал главным тренером «Спартака» в июне 2022 года. Испанец является воспитанником «Барселоны» и «Севильи». Абаскаль начал тренерскую карьеру в 2016 году.