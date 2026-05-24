Московский «Спартак» стал победителем суперфинала Кубка России, уверенно обыграв «Краснодар», и стал пятикратным обладателем этой награды.

Второй тайм матча против «Краснодара» закончился со счетом 1:1, но «Спартак» вырвал победу в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3.

На матч в столичных «Лужника» собралось свыше 70 тыс. человек. Перед началом встречи почтили память погибших в Старобельске минутой молчания.

