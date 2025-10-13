«Спартак» рассмотрит Оскара Гарсию, Бруну Лажи и Луиса Гарсию на пост тренера

Спортивному блоку «Спартака» были предложены варианты тренеров в лице Оскара Гарсии и Бруну Лаже. Однако предпочтение внутри клуба отдается Луису Гарсии, сообщает Metaratings.ru .

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао посчитал кандидатуры Оскара Гарсии и Лаже не соответствующими ряду критериев, включая финансовые запросы последнего.

В настоящее время клуб склоняется к приглашению Луиса Гарсии, информация об интересе «Спартака» к которому уже была опубликована изданием «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает шестую позицию в турнирной таблице после 11 сыгранных туров, имея в активе 18 очков. В рамках следующего тура «красно-белые» сыграют дома с «Ростовом». Матч запланирован на 18 октября и стартует в 15:15 по московскому времени.

