«Спартак» рассчитывает выручить на продаже Мангаша около 1-2 млн евро

На этой неделе появилась информация о заинтересованности в Мангаше со стороны лиссабонской «Бенфики». Тем не менее официального предложения «Спартаку» еще не было. Интерес к игроку проявляют и другие португальские клубы. Вероятность ухода футболиста из «Спартака» в текущее трансферное окно оценивается как высокая.

Португальский защитник присоединился к «Спартаку» в сентябре 2024 года, перейдя из «Витории Гимарайнш», и подписал двухлетний контракт. В прошедшем сезоне он принял участие в 11 матчах Российской Премьер-лиги, отметившись двумя забитыми мячами, а также забил один гол в шести играх Кубка России.

Действующий контракт Мангаша со «Спартаком» истекает 30 июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.