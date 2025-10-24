«Спартак» продолжает поиск кандидатов на позицию главного тренера

Руководство клуба поручило спортивному директору Франсису Кахигао расширить список возможных кандидатов на пост главного тренера, включив альтернативы Луису Гарсии. При этом возможность назначения Гарсии все еще остается актуальной. Помимо этого, рассматриваются варианты на позицию от самого руководства клуба.

Деян Станкович по-прежнему отвечает за подготовку команды к предстоящей игре 13-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга». 24 октября под его руководством «Спартак» проведет тренировку, предшествующую матчу.

По итогам 12 сыгранных туров текущего сезона РПЛ «Спартак», набрав 19 очков, располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Домашняя игра «красно-белых» против «Оренбурга» запланирована на 25 октября и начнется в 14:00 по московскому времени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.