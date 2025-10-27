«Спартак» обсуждает с защитником Даниилом Денисовым продление контракта
Московский «Спартак» начал обсуждение условий нового контракта с защитником Даниилом Денисовым. Текущий договор 22-летнего игрока обороны, выступающего за «красно-белых», завершается по окончании футбольного сезона 2025/26, сообщает Metaratings.ru.
До начала переговорного процесса интерес к Денисову проявляли два других клуба РПЛ. За полгода до окончания действующего контракта футболист был бы вправе вести переговоры о переходе в другие команды.
Вся профессиональная карьера Денисова в Российской Премьер-Лиге связана со «Спартаком». В настоящее время он проводит уже пятый сезон в РПЛ. На его счету 92 сыгранных матча и один забитый мяч в составе «Спартака» в рамках чемпионата России. В текущем сезоне Денисов принял участие в 12 из 13 матчей РПЛ.
По итогам 13-го тура «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка и отставая на семь очков от лидирующего «Краснодара», действующего чемпиона. В 14-м туре «Спартак» сыграет гостевой матч как раз с южанами. Игра состоится 2 ноября в Краснодаре, начало матча запланировано на 19:30.
