«Спартак» обсуждает с «Галатасараем» трансфер колумбийского защитника Куэсты

«Галатасарай» оценивает Куэсту примерно в 8 миллионов евро и ожидает получить эту сумму от «Спартака». Что касается личных условий, футболист рассчитывает на зарплату в московском клубе в диапазоне 2-2,3 миллиона евро. В настоящее время его доход в «Галатасарае» составляет 1,45 миллиона евро. Куэста рассматривается «Спартаком» как приоритетный вариант, если не удастся договориться о переходе Коко.

Куэста играет за «Галатасарай» с февраля 2025 года, куда перешел из «Генка». За турецкую команду он провел девять матчей. До этого, выступая за «Генк», он принял участие в 182 играх, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 7 миллионов евро.