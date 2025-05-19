«Спартак» не будет возвращать Маслова из аренды в «Сочи»

«Спартак» не планирует возвращать 25-летнего защитника Павла Маслова из аренды в «Сочи», а также предлагать ему новый контракт, сообщает Metaratings.ru .

По имеющимся данным, окончательное решение о дальнейшем пребывании игрока в «Сочи» будет принято по завершении текущего сезона и напрямую зависит от выхода клуба в РПЛ.

Действующий контракт Маслова со «Спартаком» завершается 31 мая 2025 года.

Он является воспитанником «Спартака» с 2018 года, куда перешел из «Тюмени». На счету защитника 78 игр за основную команду «красно-белых», в которых он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В составе «Сочи» Маслов принял участие в 19 матчах, забив один гол.