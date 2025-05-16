«Спартак» может заменить Хлусевича защитником «Ростова»

сегодня в 16:30

«Спартак» заинтересовался 21-летним защитником «Ростова» Андреем Ланговичем как возможной заменой Даниилу Хлусевичу, который может покинуть клуб летом, сообщает Metaratings.ru .

Лангович — воспитанник академии «Ростова», играет за основную команду с 2021 года.

За это время он провел 107 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

Также на замену Хлусевичу «Спартак» рассматривает Илью Рожкова из «Рубина» и Александра Сильянова из «Локомотива».