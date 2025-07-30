«Спартак» может вернуться к переговорам по Пальцеву после ухода Чернова

«Спартак» может вновь рассмотреть кандидатуру защитника «Динамо» Пальцева
Спорт

После того, как Никита Чернов покинул команду, «Спартак» вновь рассматривает возможность приобретения защитника Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо», сообщает Metaratings.ru.

Футболист входит в число претендентов на позицию, освободившуюся после ожидаемого трансфера Чернова в «Крылья Советов».

22 июля «Чемпионат» сообщал об интересе «Спартака» к Пальцеву, но уже 23 июля «Евро-Футбол.РУ» высказывал сомнения относительно перехода защитника сборной России в московский клуб. Тем не менее, 26 июля генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил заинтересованность клуба в защитнике «Динамо».

Пальцев является игроком махачкалинской команды с июля 2024 года. На счету 24-летнего защитника числится 36 игр и один голевой пас. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 млн евро.