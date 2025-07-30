«Спартак» может вернуться к переговорам по Пальцеву после ухода Чернова

После того, как Никита Чернов покинул команду, «Спартак» вновь рассматривает возможность приобретения защитника Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо», сообщает Metaratings.ru .

Футболист входит в число претендентов на позицию, освободившуюся после ожидаемого трансфера Чернова в «Крылья Советов».

22 июля «Чемпионат» сообщал об интересе «Спартака» к Пальцеву, но уже 23 июля «Евро-Футбол.РУ» высказывал сомнения относительно перехода защитника сборной России в московский клуб. Тем не менее, 26 июля генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил заинтересованность клуба в защитнике «Динамо».

Пальцев является игроком махачкалинской команды с июля 2024 года. На счету 24-летнего защитника числится 36 игр и один голевой пас. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 млн евро.