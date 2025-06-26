«Спартак» может купить полузащитника «Сьона» Антона Миранчука
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Московский «Спартак» получил предложение о трансфере Антона Миранчука, полузащитника, выступающего за швейцарский «Сьон», сообщает Metaratings.ru.
Футболист открыт к предложениям от российских клубов, однако на данный момент «Спартак» не проявляет к нему конкретного интереса.
Россиянин защищает цвета «Сьона» с осени 2024 года. Действующее соглашение между Миранчуком и клубом действительно до конца июня 2026 года.
В прошедшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми пасами. Рыночная стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.
В сезоне 2024/25 «Спартак» финишировал на четвертой позиции в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), заработав 57 очков.