«Спартак» может купить полузащитника «Сьона» Антона Миранчука

сегодня в 18:59

Московский «Спартак» получил предложение о трансфере Антона Миранчука, полузащитника, выступающего за швейцарский «Сьон», сообщает Metaratings.ru .

Футболист открыт к предложениям от российских клубов, однако на данный момент «Спартак» не проявляет к нему конкретного интереса.

Россиянин защищает цвета «Сьона» с осени 2024 года. Действующее соглашение между Миранчуком и клубом действительно до конца июня 2026 года.

В прошедшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми пасами. Рыночная стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 «Спартак» финишировал на четвертой позиции в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), заработав 57 очков.