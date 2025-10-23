Советский футболист Виктор Шустиков умер в возрасте 86 лет

В 86 лет ушел из жизни Виктор Шустиков — легендарный советский футболист, на протяжении многих лет выступавший в обороне московского «Торпедо», сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал клуба.

Руководство и болельщики «Торпедо» выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям бывшего игрока. Информация о причинах смерти Шустикова не разглашается.

Футболист защищал цвета «Торпедо» с 1958 по 1972 год, сыграв за этот период впечатляющее количество матчей — 427, что является клубным рекордом. В составе этой команды он дважды становился чемпионом СССР (в 1960 и 1965 годах) и трижды — завоевателем Кубка СССР (в 1960, 1968 и 1972 годах). Дважды, в 1963 и 1964 годах, его признавали лучшим игроком в стране.

После завершения игровой карьеры Шустиков не покинул футбол, переключившись на тренерскую работу. С 1974 по 1980 год он был частью тренерского штаба «Торпедо». В 1975 году он привел дубль команды к победе в чемпионате.

В активе Шустикова — 10 матчей за сборную СССР, в которых он отметился одним голом. В 1964 году спортсмен в составе национальной команды стал финалистом чемпионата Европы.

