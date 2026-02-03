Советник вице-президента IBA Саиев прокомментировал приход Кремлева в ФСБР

«Я поздравил своих друзей-борцов с назначением Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета ФСБР. Для борцов это большая возможность. Понятно, что руководство IBA никогда не согласится быть где-то вторыми. Раз Кремлев „зашел“ в ФСБР, значит, есть амбиции и план, чтобы вывести борьбу на очень высокую планку. Это позитивное решение. Всем, кто следит за спортом, понятно, что приход Кремлева — большой плюс для борьбы», — заявил он.

30 января на заседании исполкома федерации спортивной борьбы России единогласно утвердили кандидатуру Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета организации.

С декабря 2020 года он руководит IBA.

