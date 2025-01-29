Сотрудницы подмосковного ГУФСИН РФ участвовали на чемпионате ФСИН России по лыжным гонкам

28 января в Сыктывкаре на базе стадиона имени Раисы Сметанинойсостоялось открытие чемпионата Федеральной службы исполнения наказаний России по лыжным гонкам и служебному двоеборью, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 260 спортсменов — представителей территориальных органов и ведомственных учебных заведений — приехали в столицу Коми, чтобы побороться за звание лучших в индивидуальных гонках, масс-старте, в смешанной спринтерской эстафете и стрельбе, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Правительства Республики Коми Игорь Дягилев, министр физической культуры и спорта Республики Коми Светлана Суворкина, начальник УФСИН России по Республике Коми Дмитрий Коновалов, начальник отдела организации служебно-боевой подготовки Управления кадров ФСИН России Дмитрий Дмитриев, заслуженный мастер спорта России, Чемпион мира, Бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года, выпускник Академии права и управления ФСИН России Василий Рочев, мастер спорта международного класса, многократная чемпионка России, участница Олимпийских игр, пенсионер уголовно-исполнительной системы Ольга Рочева.

В первый соревновательный день состоялись лыжные гонки среди женщин и мужчин на 5 и 10 км классическим стилем. По результатам первого состязания судьи определили лидеров лыжных гонок. Среди женщин две первые позиции заняли представительницы ГУФСИН России по Московской области. Лучший результат на дистанцию в 5 км продемонстрировала Лилия Васильева — 13 минут 16 секунд. На 7 секунд позже финишировала Ольга Сергеева. Следом за ней финишную черту пересекла спортсменка УФСИН России по Республике Татарстан Анастасия Доценко, ее время: 13:28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.