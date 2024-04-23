Сотрудники МОЦОМДа приняли участие в командном первенстве по плаванию

Командное первенство по плаванию среди трудовых коллективов Московской области состоялось в преддверии международного дня труда в рамках XXX на базе Московской государственной академии физической культуры (МГАФК)Спартакиады, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Защищать честь команды Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в этот раз предстояло: Владимиру Трунову — заведующему детским хирургическим отделением Детской больницы, врачу-детскому хирургу; Дмитрию Мишуре — заведующему кабинетом неотложной травматологии и ортопедии, врачу — травматологу-ортопеду; Виталию Терлецкому — заведующему отделением травматологии и ортопедии Детской больницы, врачу — травматологу — ортопеду; Поладу Зульфугарову — врачу — неврологу Детской больницы; Татьяне Емельяновой — врачу — отоларингологу ДП1; Алине Антоновой — специалисту PR; Татьяне Наумовой — инструктору — методисту ЛФК ДП1; Елене Симанженковой — медицинской сестре ФД ДП1.

«Стоит отметить размах и качественную организацию проведения мероприятия! На протяжении всего турнира в плавательном зале царила удивительно оживленная атмосфера: командный дух чувствовался в каждом участнике, а поддержка болельщиков добавляла еще больше азарта состязанию», — поделились своими впечатлениями представители команды МОЦОМД (Fortis Doctores).

По результатам соревнований Fortis Doctores заняла пятое и шестое место среди девяти команд-участников. Отдельная награда ждала самого возрастного участника — Татьяну Емельянову. Организаторы мероприятия вручили ей медаль за юношескую волю к победе и стремление поддержать свою команду на всех дистанциях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.