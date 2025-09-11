Из-за купленных на фишинговых сайтах билетов сотни россиян не смогли посмотреть футбольный матч Армения — Португалия в Ереване, сообщает «Mash на спорте» .

От мошенников пострадала Мария из Новосибирска. Женщина прилетела в Ереван вместе с сыном, чтобы исполнить мечту мальчика, который хотел вживую увидеть футболиста Криштиану Роналду. Ради мечты ребенка сибирячка потратила 70 тыс. рублей за два билета на неофициальном сайте.

Женщине этот поддельный адрес сайта посоветовали друзья. Они уверяли, что купили там билеты на концерт певицы Джей Ло и все было нормально.

После оплаты билетов женщине написали, что их вышлют в электронном виде только в день игры, так как компания борется с перекупщиками. Но после приезда в Ереван она получила СМС, что необходимая квота на места не получена, женщине предложили возврат денег или другую, менее дорогую трибуну, но она отказалась. Вскоре с ней перестали общаться.

После неудачной покупки Мария еще раз попыталась приобрести билеты, на этот раз через Telegram-канал за 30 тыс. рублей. И снова не получила желанных мест на трибунах.

На все жертва мошенников потратила 250 тыс. рублей. Это траты на перелет, проживание и поддельные билеты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.