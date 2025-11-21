Состоялась встреча директора ФК «Леон Сатурн» с представителями СШ Раменского округа

На совещании обсуждали создание молодежной сборной — команды «Сатурн-2». Она будет состоять из перспективных игроков спортивных клубов. Со следующего сезона коллектив примет участие в чемпионате Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

О важности создания новой сборной рассказал директор клуба: «Чтобы молодые перспективные игроки не расходились в другие команды, а были рядом с тренером основной команды, с которым они будут тренироваться по одной системе, их будут привлекать к тренировкам основной команды и, соответственно, интегрировать в нее».

Представители спортивных школ поддержали идею футбольного клуба. Эта инициатива устранит сложность поиска основных коллективов для воспитанников старших возрастов.

«На прошлой неделе собирались все спортивные школы и ФК „Сатурн“, чтобы подвести итоги футбольного сезона 2025 года. На встрече футбольный клуб „Сатурн“ выдвинул инициативу: создать молодежную сборную из игроков, заканчивающих обучение в наших спортивных школах. Я думаю, что это будет большим стимулом для ребят. Наши игроки будут стремиться к этому, расти и играть в молодежной команде, а впоследствии, возможно, и за основную команду», — рассказала Елена Попкова, директор СШ «Пионер».

В клубе уверены, что проект даст мощный импульс развитию местного футбола. Воспитанники школ уже в ближайшие годы смогут пополнять ряды основной команды «Леон Сатурн» и достойно представлять Раменское на профессиональной арене.

