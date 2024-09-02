Соревнования по трюковому самокату собрали спортсменов в ступинском скейт-парке

Соревнования по трюковому самокату в рамках проекта «Лето в Подмосковье» прошли в парке имени Николая Островского в День города Ступино, сообщили в местной администрации.

Организатором мероприятия выступил подростково-молодежный клуб «Романтик». На площадке скейтпарка собралось 25 участников. Судил турнир ступинский спортсмен Станислав Булдаков.

Как отмечают организаторы, самокат для этих ребят — не просто способ передвижения, а вид спорта. Чтобы продемонстрировать свои умения перед судьями и зрителями каждому предоставлялось две попытки по 1 минуте.

В этом году было выделено две номинации: «Новички» и «Любители».

Двенадцатилетний Иван Маркин, увлекается самокатом всего первый сезон, за это время освоил порядка десятка трюков. А вот Максиму Маслову уже шестнадцать и тренируется он в течение десяти лет. Из любимых трюков спортсмена — «Нафинг».

«Это когда райдер в воздухе убирает руки и ноги с самоката, закручивает его вперёд, самокат делает Frontflip, затем райдер ловит его и приземляется», — объясняет спортсмен.

Как отмечает Станислав Булдаков, с прошлых соревнований уровень мастерства участников значительно поднялся.

По итогам в категории «Любитель» первое место у Максима Маслова, второе — у Даниила Попова, третье — у Всеволода Бугатти. В категории «Новичок» победил Игорь Кузьмин, вторым призером стал Иван Брай, третьим — Павел Кобец.

Добавим, что выполнять трюки на памп-треке можно только в защите и на специальных самокатах. От городских и детских моделей они отличаются усиленными элементами конструкции, усиленной нескладывающиейся рамой, фиксированной высотой руля и небольшим размером колес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.







