Соревнования по стритлифтингу прошли в Раменском

24 апреля в Раменском спортклубе «Атлет» состоялись соревнования по стритлифтингу среди юношей до 18 лет. В упорной борьбе приняли участие 14 спортсменов из Раменского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В программу двоеборья вошли подтягивания и отжимания с дополнительным весом. Победу в соревнованиях одержал Владимир Клещатников, подтвердив свой статус многократного чемпиона клуба. Ранее он уже занимал призовые места в соревнованиях по армлифтингу, жиму лежа и подъему на бицепс.

Серебряную медаль завоевал Арсений Денисов, известный также своими достижениями в спортивном ориентировании. Бронзовым призером стал Леонид Дмитриев.

Руководитель спортклуба «Атлет» Сергей Геннадьевич Земцев отметил высокий уровень подготовки участников и поблагодарил всех за участие. Клуб регулярно проводит соревнования по силовым видам спорта среди юношей и взрослых.

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