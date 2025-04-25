Соревнования по плаванию в рамках Президентских спортивных игр прошли в Балашихе

В Балашихе муниципальные соревнования по плаванию среди школьных спортивных клубов, организованные в рамках партпроекта «Детский спорт», прошли в «Метеоре» на базе УСК имени Е. А. Донской, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С приветственным словом выступил член фракции «Единая Россия» Евгений Николаев.

«Желаю вам всегда проявлять лучшие спортивные качества — волю, упорство, силу духа и командный дух. Эти качества важны не только в соревнованиях, но и в повседневной жизни. Стремитесь к высоким результатам, будьте настойчивыми, верьте в себя — и вы обязательно добьетесь успехов как в учебе, так и в спорте», — сказал координатор партийного проекта «Детский спорт» Евгений Николаев.

Участие в состязаниях приняли 285 юных спортсменов, представлявших 57 команд из 29 общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха.

Каждая команда состояла из пяти участников, которые соревновались в заплыве на 50 метров вольным стилем. Результаты определялись как в личном зачете, так и по командной сумме лучших четырех результатов среди юношей и девушек.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование у них культуры здорового образа жизни. В рамках партпроекта в городе проводится реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов, школьных стадионов, модернизация спортивных площадок, на регулярной основе проходят турниры по игровым видам спорта.

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