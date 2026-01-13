Соревнования по лыжным гонкам пройдут 17 января в Балашихе

Соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона 2026!» состоятся 17 января на Лисьей горе в Балашихе. Для участия требуется предварительная регистрация до 16 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Балашихи смогут принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам, которые пройдут 17 января на Лисьей горе. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте до 16 января. Количество участников ограничено — не более 100 человек.

Соревнования будут проводиться на трех дистанциях: 1, 2,5 и 5 километров. Выдача стартовых номеров запланирована с 9:00 до 11:00. В первом забеге примут участие мальчики и девочки в возрасте от 7 до 9 лет. На дистанцию 2,5 километра допускаются дети от 10 до 12 лет, а на дистанцию 5 километров — участники от 13 лет и старше.

Для допуска к соревнованиям необходимо предъявить паспорт или свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации, а также медицинскую справку установленного образца. Регистрация участников пройдет по координатам 55.786754, 37.940798, стартовый городок будет расположен по адресу 55.787082, 37.946609.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.