Соревнования по гандболу «Герои Города» стали главным событием декабря

Подписчики Telegram-канала министерства физической культуры и спорта Московской области выбрали главным событием декабря 2024 года всероссийские соревнования «Герои Города» среди любительских команд. В ушедшем году участниками турнира стали 35 коллективов из 11 городов России, сообщает пресс-служба ведомства.

Голосование проходило с 2 по 9 января 2025 года. По его итогам 19% аудитории отдали предпочтение состязаниям гандболистов. На второй позиции оказались межрегиональные соревнования по единоборствам «Герои Отечества», за которые проголосовали 18% подписчиков. И замкнули тройку лидеров опроса тренировки с амбассадорами единой школьной лиги в Подольске, Балашихе, Одинцове и Химках. Эта серия мероприятий показалась наиболее интересной 13% респондентов.

Всероссийский любительский турнир по гандболу «Герои Города» прошел с 13 по 15 декабря 2024 года в Чехове. Турнир «Герои Города» проводится уже более 10 лет. В первых соревнованиях принимали участие всего шесть любительских команд из Чехова. За несколько лет масштаб турнира значительно увеличился, и теперь в нем участвуют команды со всей страны.

Соревнования по гандболу «Герои Города» проводятся при поддержке международного турнира SEHA — Gazprom League и министерства физической культуры и спорта Московской области в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.