Соревнования по фитнес-аэробике прошли на площадке Дворца спорта «Егорьевск»

Порядка 500 участников из разных городов Подмосковья собрались во Дворце спорта «Егорьевск», чтобы стать участниками областных соревнований, посвященных Дню народного единства, а также попробовать свои силы и размяться перед Кубком России, который состоится уже через неделю. Об этом сообщила пресс-служба администрации Егорьевского городского округа.

Так совпало, что в день проведения соревнований, 3-го ноября, областная Федерация фитнес-аэробики отметила свой 10-летний юбилей, и мероприятие в Егорьевске стало настоящим праздником по этому случаю.

«В настоящее время фитнес-аэробика развивается быстрыми темпами, и наша Федерация тоже не стоит на месте, а двигается вперед! Мы рады, что к нам присоединяются новые города Подмосковья, и всё большее количество детей занимается этим видом спорта. За эти годы наши спортсмены показывали высокие результаты на соревнованиях различного уровня, включая международные. Мы гордимся нашими спортсменами! Мы гордимся нашими тренерами!» — отмечается в группе Федерации фитнес-аэробики Московской области в социальной сети «ВКонтакте».

Очаровательные спортсменки разных возрастов показывали свои навыки в пяти дисциплинах-номинациях. Рязань, Подольск, Луховицы, Егорьевск… На сценической площадке блестели не только яркие костюмы, но и улыбки девушек, не смотря на энергичные номера, требующие выносливости и концентрации. Мощные группы поддержки щедро делились с выступающими своей энергией.

Не только точность выполнения движений оценивалась компетентным жюри, состоящим из представителей разных городов. Смотрели также на идею постановки. Например, команда из Рязани перенесла зрителей в детство, продемонстрировав образ Мэри Поппинс. Спортсменки отмечают, что это программа досталась им «по наследству» от старших товарищей, а они вносят в нее все новые коррективы.

А вот коллектив младших девочек из Лобни обожает свою программу «Африка» за яркие костюмы и специфичные хореографические элементы.

Спортсменки из Балашихи отмечают, что победа — это важно, важно также наслаждаться выступлением самому, но самое главное — дарить эмоции зрителям.

«Символично, что соревнования прошли в День народного единства! Сегодня спорт снова объединил все наше Подмосковье», — отметила заместитель главы г. о. Егорьевск Наталья Леликова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.