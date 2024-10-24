Фото - © Комитет по спорту и молодежной политике Раменского г.о.

сегодня в 21:32

Соревнования по фигурному катанию ко Дню тренера пройдут в Раменском 28 октября

Соревнования Раменского городского округа по фигурному катанию на коньках, посвященные Дню тренера проводятся с целью популяризации фигурного катания, выявления перспективных спортсменов, популяризации здорового образа жизни, обмена опытом между тренерами, специалистами и спортсменами. Организатор соревнований — комитет по спорту и молодежной политике Раменского городского округа, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

К соревнованиям допускаются спортсмены всех спортивных школ и секций фигурного катания на коньках Московской области и субъектов РФ на основании именной заявки, заверенной печатью спортивной организации и подписью врача. Участниками соревнования станут спортсмены I, II, III юношеского разряда, а также кандидаты в мастера спорта.

Участники соревнований, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой номинации, будут награждены грамотой и медалью.

Соревнования пройдут 28 октября на Ледовой арене им. В. Я. Лутченко по адресу: Раменский г. о., ул. Махова, 18/2. Начало в 10:45.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.