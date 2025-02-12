Соревнования по автогонкам завершились в Раменском округе

Зрители стали свидетелями увлекательных соревнований, в которых лучшие пилоты соревновались за звание самого быстрого. На гонках было продемонстрировано виртуозное управление транспортным средством, борьба за позицию и зрелищные обгоны.

Трассу автокросса разделили на две части: ледяные зимние участки и сухие грунтовые летние участки. Подобное сочетание двух сезонов на одном треке для нашей местности уникально.

«У нас более 50 участников: участники из Сочи, Краснодара, Нового Уренгоя, Воронежа. Буквально вся Россия съехалась. Представители всей нашей страны съехались сюда и будут сегодня бороться за право называться победителем третьего этапа Первенства и второго этапа Чемпионата Москвы и Московской области по автомобильному кроссу», — рассказал технический комиссар Чемпионатов Москвы и Московской области по автокроссу, комментатор гонок Алексей Морозов.

Юные гонщики, как правило, демонстрируют хорошую подготовку на Кубке. Все они хотят показать свои навыки, мастерство и смелость. Для тех, чей путь на автокроссе только начался, эти соревнования дают возможность обрести путевку в другие престижные турниры.

Организаторы Кубка Kramar Motorsport подарили участникам и зрителям яркие впечатления. В каждом зачетном классе из девяти были определены лидеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.