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Соревнования по айкидо пройдут в Раменском округе с 24 по 26 мая

В Раменском городском округе с 24 по 26 мая пройдут соревнования по айкидо в рамках XII летней Спартакиады учащихся России 2024 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Состязания будут проходить среди девушек и юношей во Дворце спорта «Борисоглебский» в дисциплинах кихон-вадза в парном разряде и дзюи-вадза в парном и групповом разрядах.

В соревнованиях примут участие 81 спортсмен из 17 регионов РФ и в возрастной категории 13-15 лет.

Победители и призеры будут награждены медалями и кубками, также лучшие коллективы будут отмечены командными кубками.

Дисциплина айкидо включена в программу летних Спартакиад уже в пятый раз в своей истории.

Организаторами мероприятия выступают министерство спорта РФ и Национальный совет айкидо России.

Соревнование будет проведено в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.