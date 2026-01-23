Соревнования «Горкинская лыжня» состоятся 8 февраля в Ленинском округе Подмосковья

Соревнования по лыжным гонкам «Горкинская лыжня» пройдут 8 февраля 2026 года на музейной трассе в поселке Горки Ленинские Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В этом году «Горкинская лыжня» проводится в восемнадцатый раз на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». Участники смогут попробовать силы в групповых забегах свободным стилем на дистанциях от 500 метров до 5 километров. Личное первенство будет разыграно в 25 возрастных группах.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 500 любителей лыжного спорта в возрасте от 3 до 70 лет. Для детей предусмотрен отдельный круг длиной 500 метров. Трасса отличается ровным рельефом и проходит рядом с Научно-культурным центром «Музей В.И. Ленина».

Для удобства участников и гостей подготовят теплые раздевалки, квалифицированное судейство, электронный хронометраж, полевую кухню и медали для финишеров. История «Горкинской лыжни» началась 20 лет назад, за это время соревнования не проводились только дважды — из-за эпидемических и погодных условий.

Регистрация участников начнется в 10:00 у НКЦ «Музей В.И. Ленина», торжественное открытие запланировано на 11:00, а старты по группам пройдут с 11:15 до 14:30. Соревнования организованы в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.