Соревнование «Кубок футбольных мам» состоится в Подмосковье 10 августа

10 августа в Сергиевом Посаде на стадионе «Луч» пройдет соревнование «Кубок футбольных мам», которое проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Турнир проходит при поддержке министерства спорта Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В футбольном турнире примут участие мамы, тети и бабушки из Сергиево-Посадского городского округа. Далеко не все из них профессиональные футболистки, главное для участниц — показать своим детям, что их мамы активны и энергичны.

«Кубок футбольных мам» — это серия футбольных турниров для мам юных футболистов, в которых могут участвовать женщины вне зависимости от их возраста, места проживания и уровня подготовки. Одна из целей проекта — создать открытую платформу для общения, которая позволит отвлечься от быта и приобрести новое хобби, объединяющее всю семью.

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.