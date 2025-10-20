Солнечногорские борцы «Колизея» завоевали серебро Первенства Подмосковья по рукопашному бою

В спортивном комплексе «Олимп» в Солнечногорске состоялось Первенство Московской области по рукопашному бою «Кубок мужества». Организаторами турнира выступила Ассоциация ветеранов СВО Московской области. На татами встретились 200 сильнейших спортсменов из 25 городов Московской области, включая и городской округ Солнечногорск, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В торжественной церемонии открытия приняли участие исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова, ветеран СВО и заместитель директора федерального центра подготовки спортивного резерва России и руководитель Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Старовойт, советник главы округа и ветеран СВО Дмитрий Воробьев, а также заслуженные спортсмены, обладающие множеством наград по боксу и рукопашному бою.

«„Кубок Мужества“ в Солнечногорске вышел за рамки обычного спортивного мероприятия. Он стал настоящей школой духа, уроком чести и ярким примером истинного мужества и силы. Хочу поблагодарить всех спортсменов за невероятную волю к победе, за честную и бескомпромиссную борьбу и за тот яркий пример силы духа, который вы показали. Желаю вам покорять новые спортивные высоты!», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В результате спортивная школа «Виктория» из Егорьевска заняла лидирующую позицию в командном зачете, завоевав золото. Серебро досталось представителям бойцовского клуба «Колизей» из Солнечногорска, а бронзу получила местная спортивная школа № 2. Все победители начали подготовку к соревнованиям Центрального федерального округа, которые пройдут в декабре в Туле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.