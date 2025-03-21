Сокрушительная победа: эксперт оценил назначение Ковентри главой МОК

«Все они проиграли в первом же раунде голосования после небольшой заминки, которая была вызвана тем, что у одного из членов МОК не работала смарт-карта. Проиграли, судя по всему, с треском — Ковентри для победы нужно было набрать 50% плюс один голос или больше», — написал Лисин.

В свою очередь, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков спрогнозировал, что Ковентри наведет порядок в мировом спортивном сообществе и Россия сможет снова участвовать в Олимпийских играх.

Ранее стало известно, что Кирсти Ковентри сменит Томаса Баха на посту президента Международного олимпийского комитета уже 24 июня 2025 года.