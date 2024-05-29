Софтбольный клуб «Карусель» в Рузском округе готовит команду к соревнованиям за рубежом

В Рузском округе активно развивается спортивная командная игра с мячом под названием софтбол. В софтбольном клубе «Карусель» часто устраивают соревнования, к примеру, там проходит первенство Московской области. За звание чемпионов борются шесть команд, в том числе из поселка Тучково.

Рузский округ представляют 20 девушек возрастом от 14 до 18 лет. На подобных соревнованиях спортсменки демонстрируют сильную подготовку и волевой характер. И все это благодаря регулярным тренировкам, которые плотно вошли в их жизнь.

«Тренируемся мы каждый день, лишь воскресенье — выходной. Это нелегкий спорт. Здесь нужно уметь кидать, бить, быстро бегать, физическая подготовка должна быть очень хорошая, поэтому тренировки длятся от 3 до 4 часов в день», — рассказывает главный тренер по софтболу Центра спортивной подготовки Людмила Чижик.

Девушки, которые учатся в школе, тренируются два раза в день: приходят в 6 утра до начала уроков, а также с 4 до 7 вечера после учебы. Сами же спортсменки на непростой ежедневный график не жалуются. Говорят, наоборот, это закаляет характер.

«Софтбол вырабатывает в нас дисциплинированность, которая помогает нам в учебе и в школе», — отмечает спортсменка Полина Колван.

В таком режиме команда работает всю зиму до игрового сезона, который стартует в мае. За сезон тренировок девушки становятся выносливее и целеустремленнее. Хитрость, азарт и умение принимать быстрое решение — все эти качества воспитывает в них софтбол.

Пока за плечами у команды из Тучково участие на всероссийских чемпионатах. Президент федерации софтбола России и основатель софтбольного клуба «Карусель» Вячеслав Смагин сейчас работает над тем, чтобы девушки показали свои спортивные навыки за рубежом.

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