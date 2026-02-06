Сноубордисты из Подмосковья завоевали серебро и бронзу на этапе Кубка России

Спортсмены сборной Московской области выиграли серебряную и бронзовую медали на III этапе Кубка России по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная команда Московской области успешно выступила на III этапе Кубка России по сноуборду, который проходил с 1 по 5 февраля 2026 года в Миассе Челябинской области на горнолыжном комплексе «Солнечная Долина». В дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» Арсений Томин (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) в паре с Александрой Паршиной из Магадана заняли второе место.

Бронзовые медали завоевали Данила Баранов и Анастасия Привалова, также представляющие областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры. Победителями стали спортсмены из Красноярского края.

Ранее на этом же этапе Кубка России Арсений Томин выиграл золото в мужском сноуборд-кроссе, а Анастасия Привалова заняла третье место среди женщин. Соревнования проводились в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.