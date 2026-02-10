сегодня в 18:22

Сноубордисты из Подмосковья завоевали серебро и бронзу на этапе Кубка России

Спортсмены сборной Московской области стали призерами IV этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данила Баранов и Анастасия Привалова из областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» в Истре завоевали серебряные медали на IV этапе Кубка России по сноуборду. Бронзовую награду получил мастер спорта Евгений Генин, выступавший в паре со Златой Аввакумовой из Магаданской области.

Победителями соревнований стали спортсмены из Красноярского края. Соревнования проходят с 6 по 10 февраля 2026 года в городе Куса Челябинской области в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее на III этапе Кубка России в этой же дисциплине Арсений Томин и Александра Паршина из Магадана завоевали серебро, а бронзу получили Данила Баранов и Анастасия Привалова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.