Сноубордист Подмосковья завоевал две медали на этапе Кубка России

Подмосковный спортсмен Арсений Томин завоевал две медали в рамках I этапа Кубка России по сноуборду. В копилке представителя региона серебро и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Серебряным призером воспитанник подмосковной СШОР «Истина» (Дмитров) Арсений Томин стал в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» в тандеме со спортсменкой из Красноярского края Александрой Паршиной. Первое место заняла пара из Красноярского края, а бронзовыми призерами стали сноубордисты из Магаданской области.

В соревнованиях среди мужчин в дисциплине «сноуборд-кросс» Арсений Томин занял третье место. «Золото» у представителя Красноярского края, а «серебро» у спортсмена из Новосибирской области.

В I этапе Кубка России по сноуборд-кроссу приняли участие 54 спортсмена из 12 регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Кемеровской, Томской, Тюменской, Новосибирской, Магаданской областей, Красноярского и Камчатского краев, Башкортостана и Татарстана, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Спортсмены испытывали свои силы в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-группа-смешанная». Заезды прошли в ГЛК «Октябрьский» в Лабытнанги (ЯНАО) 30 ноября и 1 декабря в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». II этап Кубка России по сноуборду пройдет 3 и 4 декабря на этой же трассе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.