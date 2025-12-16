Слуцкая высоко оценила каток на Соборной площади в «Москино» в Москве

Знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась своими впечатлениями от катания на катке на Соборной площади. По ее мнению, эта площадка уникальна для всего мира, пишет Nord-News .

«Это уникальная площадка, потому что эти декорации, которые здесь воссозданы, в них снимается огромное количество и кино, и сериалов, и чтобы внутри был каток, я не знаю, чтобы где-то еще такое было, то есть это единственное в мире. И, честно скажу, я так прокатилась немножко и поняла, что, наверное, шанса еще раз покататься на Соборной площади у меня не будет в жизни», — сказала фигуристка.

В Москве состоялось открытие необычного катка с кинематографической атмосферой, в котором приняли участие такие звезды фигурного катания, как Ирина Слуцкая, ее дочь Варвара с партнером Глебом Гончаровым.

Каток расположился на миниатюрной копии Соборной площади Московского Кремля. Вокруг раскинулся целый киногород с декорациями палат Московского Кремля, Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов, а также колокольни Ивана Великого. В этих декорациях снимались два новых исторических сериала, выпущенных в этом году, — «Государь» и «Александр I», а также фэнтези «Чудо-Юдо», премьера которого запланирована на 2026 год.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.