«Слишком свободный стиль для РФ»: стилист оценил прическу чемпионки Олимпиады Лю

Известный стилист и эксперт моды Владислав Лисовец дал комментарий для Life.ru относительно прически олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алисы Лю, вызвавшей интерес у зрителей. Специалист указал, что сама стрижка — каскад с челкой — представляет собой вечную классику, которая никогда не выходила из моды.

«Эта стрижка, как у фигуристки Алисы Лю, по-моему, и не выходила из моды никогда — ни у нас, нигде. Все женщины, особенно 40+, очень любят эту прическу. Другое дело, что в этом случае окрашивание придает ей несколько другой вид», — отметил он.

Лисовец добавил, что подобный вариант носили и Билли Айлиш, и артисты советской и российской эстрады. Даже парики часто делают именно такой формы, поскольку это беспроигрышный вариант: они смотрятся естественно, ведь в этой каскадной стрижке никогда не разберешь, настоящие волосы или искусственные.

Тем не менее, цветовое решение, которое выбрала фигуристка, по оценке стилиста, вряд ли получит массовое распространение в России. По его словам, сама стрижка с челкой и каскадом не является чем-то новым — она привлекает взгляд именно благодаря оттенку, а не уникальной форме.

«Это очень, скажем так, слишком свободный стиль для России. Вряд ли мы увидим его в большом количестве, поскольку у нас подобные эксперименты не приветствуются и даже осуждаются. А вот сама стрижка, с челкой и каскадом, она всегда была. В ней нет ничего нового. Она обращает на себя внимание за счет цвета, но не за счет какой-то оригинальной формы», — заключил Лисовец.

