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Слет воспитанников спортшкол прошел на стадионе «Электрон» в Люберцах

28 июня на стадионе «Электрон» поселка Красково прошел традиционный слет воспитанников футбольных школ городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня в Люберцах — большой спортивный праздник, где царит атмосфера уважения и дружбы. В рамках традиционного слета ребята приняли участие в командных футбольных матчах, тематических мастер-классах, конкурсах. И конечно, никто не ушел без памятных подарков», — отметил руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов.

Он также добавил, что в мероприятии приняли участие более 200 начинающих люберецких футболистов.

«Сегодня не будет победителей и побежденных, это фестиваль красивой и честной игры», — подытожил Кудинов.

В городском округе Люберцы в специализированных школах, секциях, в составе дворовых команд футболом занимаются почти 3 250 человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.