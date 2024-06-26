Слет воспитанников спортшкол Люберец состоится на стадионе «Электрон» 28 июня

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В пятницу, 28 июня, на стадионе «Электрон» в поселке Красково пройдет традиционный слет воспитанников футбольных школ городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Футбол всегда был и остается одним из самых популярных видов спорта. В нашем округе в специализированных школах, секциях, в составе дворовых команд футболом занимаются почти 3 250 человек. В рамках традиционного спортивного слета ребята примут участие в командных играх, тематических мастер-классах, конкурсах», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Руководитель федерации футбола городского округа Люберцы, директор МУ «Дирекция спортивных сооружений» округа Сергей Стрекаловский добавил, что в мероприятии примут участие более 200 начинающих футболистов.

«Спорт объединяет всех, и в этот день мы можем стать единой командой, ценящей каждого участника», —подытожил Стрекаловский.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.